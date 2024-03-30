Güneş gözlüklerinin sezonluk değil, ömürlük ve zamansız olmasını istemek yanlış olmaz. Ancak bazen çok beğenip satın almak istediğimiz gözlük, yüzümüze tam oturamıyor, hatta yüz şeklini olduğundan farklı gösterebiliyor. Bunun nedeni elbette gözlüğün yüz şekline uygun olmaması. Peki yüz şekline göre güneş gözlüğü nasıl seçilir? İşte tam da bahar aylarına girmişken gözlük seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve yüz şekline göre gözlük seçiminin püf noktaları...