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        Haberler Yaşam Gözleriniz keskin mi test edin: Farklı harfi bulmaya çalışın

        Gözleriniz keskin mi test edin: Farklı harfi bulmaya çalışın

        Bu test, dikkatinizi ve odaklanmanızı ölçmek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki metinde farklı olan harfi bulmaya çalışın

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:14
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        • 1

          FARKLI HARFİ BULARAK GÖZLERİNİZİ TEST EDİN

          Görsele bakarak "K" harflerinin içerisindeki "X" harfini bulmaya çalışın.

        • 2

          DOĞRU CEVAP

        • 3

          "H" HARFLERİNİN İÇERİSİNDEN "N HARFİNİ BULUN

        • 4

          DOĞRU CEVAP

        • 5

          "F" HARFİNİN İÇERİSİNDEN "P" HARFİNİ BULMAYA ÇALIŞIN

        • 6

          DOĞRU CEVAP

        • 7

          SON OLARAK "C" HARFİNİN İÇERİSİNDEN "D" HARFİNİ BULMAYA ÇALIŞIN

        • 8

          DOĞRU CEVAP

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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