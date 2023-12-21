Gözler Oğlak Dönencesi'nde! Yılın en uzun gecesi için geri sayım başladı

EN UZUN GECE BU YIL NE ZAMAN?

Kuzey yarımkürede Bu yıl yani 2023 kış gündönümü 21 Aralık Perşembe'yi 22 Aralık Cuma'ya bağlayan gece Türkiye saati ile saat 03.28'de Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle yaşanacak.

Türkiye'de ise 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Sinop’ta, en kısa gece ise 14 saat ile Güney’deki Hatay’da gözlemlenecek.