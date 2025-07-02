Görselde kaç tane sayı görüyorsunuz? Sadece çok dikkatli olanların görebileceği bu detayları görebilecek misiniz?
Bazı görseller ilk bakışta oldukça sıradan görünse de, içine gizlenmiş detaylar dikkatli bakışları bekliyor. Peki, siz bu zekice saklanmış ayrıntıları fark edebilecek misiniz?
- 1
1. Bu üç kişiden hangisi zengin değil?
- 2
Cevap: Bu adamın ceketinde "polyester" etiketi var. Bu onun durumu hakkında bize bir cevap veriyor.
- 3
2. Hangi kapıdan gireceksiniz?
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- 4
Cevap: İkinci kapıdan elektrik kablolarına değmeden geçmek risksiz olabilir.
- 5
3. Bu iki kadından hangisi şirketin çalışanı?
- 6
Cevap: Yakasında isim etiketi olan kadın bize cevabı veriyor.
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- 7
4. Bu ıssız adadaki bazı detaylar hatalı, bulabilir misiniz?
- 8
Cevap: Pembe hindistan cevizi ve kumdan çıkan antenlerin orada olmaması gerekiyor.
- 9
5. Farklı olan havucu bulabilir misiniz?
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- 10
Cevap:
- 11
6. Görselde kaç tane sayı görüyorsunuz?
- 12
Cevap: 1-2-3-7-5-0-8-6-9
Kaynak: Bright Side
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