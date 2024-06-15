Görsel terapi: Stresli olduğunuzda neden bazı resimler huzur vererek rahatlamayı sağlar?
Bazı görüntüler, şekiller ve renkler zihninizde sakinleştirici bir etki yaratabilir, ruh halinizi iyileştirebilir ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Peki, bu resimler neden rahatlama sağlar? İşte, hangi türde resimlerin stresli zamanlarda insanları sakinleştirebildiği ve neden rahatlattığı!
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Günlük yaşamın koşturmacası ve stresli anları, çoğu zaman zihni yorar. Ancak, bazı görsellerin insanları rahatlatma gücü olduğu biliniyor. Örneğin doğa manzaraları ve fraktal desenler, sakinleştirici etkilere sahiptir. Haberimizde bu tarz resimlerin neden insan zihnini olumlu etkilediğini ve görsellere bakınca neden rahatlama sağlattığını derledik. İşte, rahatlatan resimlere dair detaylar...
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1. DOĞA
Doğa ve dinlenme arasındaki bağlantı bir sır değil. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre yeşil alanların yakınında yaşamak, zihinsel sağlığı ve refahı iyileştirebiliyor. Ayrıca doğa manzaralarının beynin duyguları düzenleyen bölgesi olan orbitofrontal korteksteki aktiviteyi azalttığı görülüyor.
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Yani kaygı belirtileri yaşandığında, bu bölge aşırı aktif hale gelerek stres ve endişe yaratabiliyor. Doğa resimlerine bakmak ise bu bölgedeki aktiviteyi düşürerek kişinin stres ve endişe seviyelerini azaltabiliyor. Yani bu bilimsel bulgular, doğa manzaralarının neden rahatlatıcı etkisi olduğunu açıklıyor.
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2. FRAKTALLAR
Fraktallar, giderek daha ince ölçeklerde tekrarlanan desenlerdir. Fraktalları; kabuklar, çiçekler, yapraklar, kar taneleri ve nehir deltaları da dahil olmak üzere doğada hemen hemen her yerde bulabilirsiniz.
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Psikolojide Sınırlar dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmada fraktalların stresi azaltabildiği görüldü. Yani bu modeller olumlu psikolojik deneyimlerle, özellikle de rahatlamayla sonuçlanabilir. Stresi azaltmak için bir fraktala bakmak istiyorsanız etli bir bitkiye veya ayçiçeğine bakmayı deneyebilirsiniz.
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3. DENİZ MANZARALARI
Okyanusun veya denizin sakinleştirici resimlerine bakmak rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir. Bilimsel Raporlar dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmada, okyanus manzarası ile zihinsel sağlığın iyileşmesi arasında bir bağlantı bulundu. Araştırmacılar, deniz manzaraları da dahil olmak üzere mavi alan manzaralarını stresin azalmasıyla ilişkilendirdi.
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4. SAKİNLEŞTİRİCİ RENKLER
Renklerin stres seviyeleri üzerinde büyük etkisi olabilir. Özellikle mavi ve yeşil ruh haliniz için iyi olabilir. Bu renkler net düşünceyi teşvik edebilir, zihninizi sakinleştirebilir ve konsantre olmanıza yardımcı olabilir. Her iki renk de, doğada yaygındır. Yeşil ve nötr toprak tonları size bitkileri hatırlatabilir. Mavinin tonlarını gördüğünüzde ise aklınıza gökyüzü ve deniz gelebilir.
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Ayrıca, Avrupa Önleyici Kardiyoloji dergisinde 2018’de yayınlanan araştırma, mavi ışığa maruz kalmanın kan basıncını önemli ölçüde düşürebileceğini gösteriyor. Stres altındayken kan basıncınız geçici olarak yükselebilir, ancak mavi ışık bu durumu hafifletebilir. Bu sebeple mavi renk rahatlatıcı etkiye sahiptir.
Kaynak: International Journal of Environmental Research and Public Health, Scientific Reports, Frontiers in Psychology, Health, European Journal of Preventive Cardiology