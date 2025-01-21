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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Gorka Guruzeta: 3 puan için geldik, Hedefimiz yarın galibiyet almak - Futbol Haberleri

        Gorka Guruzeta: 3 puan için geldik, Hedefimiz yarın galibiyet almak

        Athletic Bilbao oyuncusu Gorka Guruzeta, Beşiktaş maçı yaptığı açıklamada, "3 puan için geldik. Hedefimiz yarın galibiyet almak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:18
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        "3 puan için geldik"
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        UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Beşiktaş’a konuk olacak.

        Son antrenmanını kendi tesislerinde yapan ve bu akşam İstanbul’a gelen İspanyol temsilcisinde santrfor Gorka Guruzeta maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "3 PUAN İÇİN GELDİK"

        Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini dile getirdi. İstanbul'a 3 puan kazanmak için geldiklerini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Zor bir maç olacak. 3 puan için geldik. Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar oynadık. 16 puan topladık ve yarın kazanıp haftaya oynanacak maçta umarım büyük bir avantaja sahip oluruz. Yarın zor bir maç olacak. Yeni teknik direktörlerinin istediklerini göstermek için oyuncular elinden geleni yapacaklar” diye konuştu.

        "TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM"

        Şans bulduğu takdirde takım için elinden geleni yapacağını vurgulayan Guruzeta, “Teknik direktör değişikliğinin onları iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. Çok iyi bir takımları var. İstanbul'a son geldiğimiz gibi kazanmak ve iyi bir takım gibi mücadele ederek kazanmak istiyoruz. Geniş bir kadroya sahibiz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Ben de şanslar buluyorum. Umarım yarın da şans bulabilirim. Şu an için iyi bir durumdayım ve bunu daha da ileri götürmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Takımıma katkı sağlamak için daha fazla çalışacağım” şeklinde konuştu.

        Maç maç ilerlediklerini söyleyen tecrübeli santrfor, “Kupadan sonra ligde iyi reaksiyon verdik. İyi durumdayız. Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz. Ligde de dördüncüyüz. Neler olur bilmiyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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