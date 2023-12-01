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        Haberler Dünya Google Görseller J. Lopez sayesinde ortaya çıktı! Jennifer Lopez'in Google Görseller'e ilham verdi

        Jennifer Lopez'in Google Görseller'e ilham verdiğini biliyor musunuz? Lopez sayesinde ortaya çıktı!

        Dünyanın en başarılı ve en popüler sanatçılarından birisi olan Jennifer Lopez sadece müzik dünyasına yön vermemiş aynı zamanda teknoloji dünyasında da önemli bir rol oynamıştır. Google Görseller'in ortaya çıkmasına ilham olan Lopez arama motorunun geliştirilmesine olanak sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:58
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        • 1

          GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

          Ünlü yıldız Jennifer Lopez 2000'lerde ilk single parçası "If You Had My Love" ile Billboard Hot 100 listesinde, Britney Spears'tan sonra en iddialı giriş yapan sanatçı seçilmişti. Bu rekorun ardından 2000 yılında düzenlenen Grammy ödüllerinde giydiği Versace elbisesiyle damga vuran Lopez, Google'da en çok aratılan isim oldu.

        • 2

          "BU İLGİ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

          O dönemlerde Facebook, Snapchat veya Instagram olmadığı için dünya Lopez ve elbisesini Google'da aramaya başladı. O gece internette en çok aratılan kelime Lopez ve Versace elbisesi oldu. Lopez'in stil danışmanlığını yapan Andrea Lieberma moda tarihine yazılan o anları "Bu ilgi beklemediğim bir şeydi. Versace ve Lopez birbirlerini tamamlıyorlar, birlikte ışık saçmaları çok doğal" dedi.

        • 3

          "J.LO ELBİSEYİ GİYDİĞİ VE GOOGLE GÖRSELLER DOĞDU"

          Google'da yazılım mühendisi olan Eric Schmidt ise internet kullanıcılarının bu arama sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin olmak istedi. Schmidt "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini pek anlayamadık. Özetle J.Lo o elbiseyi giydi ve Google Görseller doğdu" dedi.

        • 4

          Lopez'in giydiği Versace elbise, Google Görseller'in nasıl bir ihtiyaç olduğunu gözler önüne serdi. İnsanlar internette sadece metin değil aynı zamanda görsel de görmek istiyordu.

          Kaynak: CNNStyle, BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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