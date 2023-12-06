GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İvme ölçer kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer hareketi algılanabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, sensörü kulllanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri toplama ve analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihazda aynı anda benzer hareket algılanırsa bu bir deprem işaretidir. Sistem bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki kullanıcılara hızla uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmasına olanak sağlar.