Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor | Son dakika haberleri

        Babaeski'de gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri "Fırçalarla Okullar Renklensin Projesi" kapsamında köy köy gezerek fırçalarıyla okul binalarını güzelleştiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, ziyaret ettikleri köy okullarının duvarlarını resimlerle süslemeye karar verdi.

        Öğrenciler, Babaeski ilçesindeki köy okullarına kara kalemle çizdikleri figürleri daha sonra fırçalarıyla rengarenk boyadı.

        Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasemin Akçay, Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak sosyal ve sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

        Gönüllüler olarak köy okullarına giderek etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Akçay, bu yıl köy okullarını boyayıp resimlerle güzelleştirdiklerini anlattı.

        REKLAM

        Resimlerle süsledikleri okul binalarının öğrencilerin okula olan ilgilerini artırdığını gözlemlediklerini vurgulayan Akçay, "Bir çocuğun gülmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Okul bittikten sonra kendi memleketime de bu iyiliği götürmek istiyorum. Herkesin gençlik merkezi ile tanışması gerekiyor. Orada kendini buluyorsun resmen" diye konuştu.

        Okulları rengarenk boyayıp resimler yaptıklarını dile getiren Akçay, çocukların sevincini gördüklerinde çok mutlu olduklarını belirtti.

        Okullardaki boyama işleminin ardından binaların güzelleştiğini anlatan Akçay, şöyle devam etti:

        "Köy çocukları da artık bizi tanıyor. Tanıdıkları için bizi okulda veya çarşıda gördüklerinde çok seviniyor. Bir gün boya yaparken bir çocuk yanımdaydı 'abla ne güzel boyuyorsun' dediğinde beni mutlu etti. Sonra o çocuk Gençlik Merkezine gelip üye oldu. Amacımız sadece çocukları sevindirmek."

        Akçay, bir yılda 10 okulda faaliyet yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Gönüllü öğrencilerden Berfin Akgül ise köy okullarına gittiğinde kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini anlattı.

        Çok güzel etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Akgül, "Okullarda boyama yapıp çocukları eğlendiriyoruz. Onlarla hep iç içeyiz. Resim yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

        Okul binalarına balon, eğlenceli figürler, çocukların hayal gücüne odaklı resimler yaptıklarını belirten Akgül, "Fırçamı duvara her değdirdiğimde mutluluk hissediyorum. Küçük bir çocuğun o saf duygularına erişmişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Kırklareli Haberleri
        #babaeski ilçesi
        #gönüllü öğrenciler
        #köy okulları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        Habertürk Anasayfa