Gönül Yazar'dan açıklama: 4-5 ay önce yaşandı
Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Yazar, "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim" dedi
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Gönül Yazar, 'ayağına pıhtı attı ve hastaneye kaldırıldı'ğına dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
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"4-5 AY ÖNCE YAŞANDI"
Sanatçı sosyal medyada "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.
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