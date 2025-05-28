Gonca Vuslateri'nden kızı asya ile tatil keyfi
Gonca Vuslateri, annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği keyifli tatil anlarını; "En kıymetlimle Asya'm" notuyla takipçilerine sundu
2024 Mart ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünya evine giren oyuncu Gonca Vuslateri, aynı yılın nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşamıştı.
Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla geçirdiği özel anları paylaşan Gonca Vuslateri, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.
Kızıyla birlikte keyifli anlar geçirdiği bir tatil gününden görüntüler paylaşan oyuncu, gönderisine; "Tatil günü... En kıymetlimle Asya’m." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram