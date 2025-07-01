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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: Kendimi sakatladım - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: Kendimi sakatladım

        Geçtiğimiz yıl Asya'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Gonca Vuslateri, kızı uyandı diye koşarken bacağını sakatladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 08:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:41
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        "Kendimi sakatladım"
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        2024'ün mart ayında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Gonca Vuslateri ve eşi Levent Yaşar
        Gonca Vuslateri ve eşi Levent Yaşar

        Sosyal medya üzerinden zaman zaman anneliğe dair deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Gonca Vuslateri, paylaşımlarına yenisini ekledi.

        Gonca Vuslateri, kızı uyandı diye koşarken bacağını sakatladığını duyurdu. Bacağına atel takılan oyuncu, "Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma" ifadelerini kullandı.

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        #Gonca Vuslateri

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