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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: Hiçbir şey üstüme olmadı - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: Hiçbir şey üstüme olmadı

        İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gonca Vuslateri, Etiler'deki bir villada baby shower partisi yaptı. Hamileliğinde 35'inci haftaya girdiğini söyleyen Vuslateri, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:15
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        • 1

          Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda bir süredir gözlerden uzak yaşadığı sevgilisi Levent'ten bebek beklediğini duyurmuştu. İkili, sade bir nikâhla mart ayında dünyaevine girmişti.

        • 2

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gonca Vuslateri, doğuma kısa bir süre kala Etiler'deki bir villada baby shower partisi verdi. Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Hiçbir şey üstüme olmadı, o kadar sinirli geldim ki..." diyerek gülümsedi.

        • 3

          Gonca Vuslateri ardından; "Şişmanladım demiyorum büyüdüm diyorum. Bugün arkadaşımla konuşurken 'Kaç hafta oldu?' dedi. Ben de '35 hafta oldu' dedim o da, 'Gonca ben 35 haftada doğurdum sen hayırdır? Baby shower yapıp, bir yerlere mi gideceksin evden çıkıp?" diyerek kahkaha attı.

        • 4

          "ERİK AŞERİYORUM"

          Gonca Vuslateri, gazetecilerin "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorusuna ise; "Biraz abur cubur yedim. 4 kilo aldım. Kendimi çok tuttum kilo almamak için ama artık tutmak istemiyorum. Tutunca sinir bozukluğu geliyor. Şu anda da erik başladı. Eriğin en pahalı olduğu döneme geldik. 8 tanesi 200 TL. Artık manav isyan ediyor. 'Abla 8 tanesi 250 TL, senin için 200 TL.' Şimdi erik siparişlerim başladı" yanıtını verdi.

        • 5

          Gonca Vuslateri; "Bebeğin cinsiyeti belli mi?" sorusu karşısında "Vallahi belli değil. Baktırdık ama ben normalde spor olsun diye evde ameliyatlı operasyon seyrettiğim için kız çocukla erkek çocuğun plasentadaki duruş pozisyonu her şeyi araştırmış biri olarak benim cin gözlerimden sıkıldığı için doktorlar bir süre sonra 'Benim işime çok burnunu sokuyor' diye söylenmeye başlıyorlar ama gerçekten öğrenmek istedim. Ben daha sabırsızım" ifadelerini kullandı.

          İşin ilginç yanı; Gonca Vuslateri'nin çocuğunun cinsiyetini daha önce açıklamış olması. Vuslateri, kız çocuk beklediklerini, adını da 'Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterinden etkilendiği için 'Asya' koyacaklarını dile getirmişti.

          Gonca Vuslateri, çocuğunun cinsiyeti hakkında neden çelişkili açıklamalar yaptığı anlaşılamadı.

        • 6

          "CANER İKİ ÇOCUĞUNUN OLMASINI ÇOK İSTİYORDU"

          Partiye katılan ve ikinci çocuğuna hamile olan Müge Boz da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamileliğinin çok güzel gittiğini söyleyen Boz; "Ben yaz insanıyım. Bahar gelir, çiçekler açar, benim de hemen modum yükselir" dedi.

          Eşi Caner Erdeniz'in ikinci çocuğunun olmasını çok istediğini söyleyen Boz; "Caner'in çocukları çok sevdiğini ve iki çocuğunun olmasını çok istiyordu. Çok iyi bir bab, ben gözüm kapalı ona Vina'yı bırakıp çok rahat bir şekilde işime gidebiliyorum" ifadelerini kullandı.

        • 7

          "BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU"

          Daha önce bebeğin cinsiyetini ilk çocukları Vina gibi doğumda öğrenmek istediklerini söyleyen Müge Boz, gazetecilerin; "Bebeğin cinsiyetini ne zaman açıklayacaksınız?" sorusunu ise "Doğduğu zaman açıklayacağız. İsmi belli oldu daha söylemedik ama iki cinsiyete de uygun bir isim. Erkek de olsa mutluyum kız olursa da mutluyum. Evde cinsiyetini çok merak ediyorlar ama biz zarfı evde saklıyoruz, kimseye açtırmıyoruz doktor yazdı bize verdi" sözleriyle yanıtladı.

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