Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. Fransa basınından L'Equipe'e konuşan tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılması ile ilgili olarak "Türkiye'de parayla ilgili sorunun nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Galatasaray'ı ve İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"UMARIM BİR GÜN GERİ DÖNERİM"

Gomis, Galatasaray'a bir gün dönmek istediğini belirterek "Galatasaray'da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk. Türkiye'ye 2017'de gelirken endişeliydim, İstanbul konusunda çok rahat değildim. Ancak Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim ve bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" ifadelerini kullandı.