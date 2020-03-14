Fransa'nın önemli takımlarından Monaco genç oyuncusu Aleksandr Golovin ile nikah tazeledi

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Rus milli oyuncunun 2023 yılında sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Golovin, 2018 yılında transfer olduğu Monaco'da bugüne kadar 65 maça çıkıp 7 gol attı.