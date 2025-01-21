Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi

Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi

Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla 25 Ocak Cumartesi günü Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass, kuruluşundan bu yana enstrümanlarındaki ustalıklarıyla müziği incelikli bir şekilde işlemeye devam ediyor.

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Güçlü bir orkestranın enerjisini bünyesinde barındıran topluluk, bu konserinde barok ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, caz ve pop müziklerinin unutulmaz parçalarını ve halk ezgilerinin özgün düzenlemelerini seslendirecek.

Topluluğun geniş repertuvarı, müzikseverlere çok yönlü bir dinleme deneyimi vadediyor. 2014 yılında Andante Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülen Golden Horn Brass, yurtiçinde verdiği sayısız konserin yanı sıra, yurtdışında da birçok prestijli etkinlikte sahne alıyor.

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GOLDEN HORN BRASS

25 Ocak 2025 Cumartesi, 21.00

Borusan Müzik Evi

BEGÜM GÖKMEN korno

JULIAN LUPU trompet

RENATO LUPU trompet

SİNAN ŞİRİN tuba

EMRE BERBERGİL trombon