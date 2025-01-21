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        Haberler Kültür-Sanat Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi

        Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi

        Borusan Müzik Evi'nde 25 Ocak Cumartesi günü Türkiye'nin ilk bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:26
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        Golden Horn Brass ile çok yönlü bir dinleme deneyimi
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        Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla 25 Ocak Cumartesi günü Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

        2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass, kuruluşundan bu yana enstrümanlarındaki ustalıklarıyla müziği incelikli bir şekilde işlemeye devam ediyor.

        Güçlü bir orkestranın enerjisini bünyesinde barındıran topluluk, bu konserinde barok ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, caz ve pop müziklerinin unutulmaz parçalarını ve halk ezgilerinin özgün düzenlemelerini seslendirecek.

        Topluluğun geniş repertuvarı, müzikseverlere çok yönlü bir dinleme deneyimi vadediyor. 2014 yılında Andante Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülen Golden Horn Brass, yurtiçinde verdiği sayısız konserin yanı sıra, yurtdışında da birçok prestijli etkinlikte sahne alıyor.

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        GOLDEN HORN BRASS

        25 Ocak 2025 Cumartesi, 21.00

        Borusan Müzik Evi

        BEGÜM GÖKMEN korno

        JULIAN LUPU trompet

        RENATO LUPU trompet

        SİNAN ŞİRİN tuba

        EMRE BERBERGİL trombon

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