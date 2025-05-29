Golden Boy sıralaması belli oldu! 5 Türk oyuncu listede
2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi resmen belli oldu.
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2025 yılı Golden Boy ödülü için 100 kişilik aday listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
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Geçtiğimiz yılın kazananı Lamine Yamal, reyting puanlamasında listenin başında yer almasına rağmen, ödülü daha önce kazandığı için bu yıl sadece sembolik olarak listeye eklendi.
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Yamal'ın ardından reyting sıralamasında ikinci sıraya bir başka Barcelonalı, genç stoper Pau Cubarsi yerleşti. Genç oyuncu, ödülün bu yılki en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor.
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KENAN YILDIZ İLK 10'DA
Açıklanan 100 kişilik aday listesinde Türkiye'den 5 oyuncu yer aldı. Bu isimlerden yalnızca biri ilk 10'a girmeyi başardı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, sıralamada 7. basamakta yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
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İlk 10'daki oyuncular şu şekilde sıralandı:
1. Lamine Yamal
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2. Pau Cubarsi
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3. Desire Doue
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4. Myles Lewis-Skelly
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5. Warren Zaire-Emery
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6. Dean Huijsen
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7. Kenan Yıldız
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8. Ethan Nwaneri
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9. Geovany Quenda
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10. Jorrel Hato
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4 TÜRK DAHA LİSTEDE
Kenan Yıldız dışında 4 Türk futbolcu daha listede kendine yer buldu. Real Madrid'de oynayan Arda Güler, 13. sıradan listeye girerken; Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan 79. sırada, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek 91. sırada, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ise 94. sırada yer aldı.
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