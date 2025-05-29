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        Haberler Spor Futbol Golden Boy sıralaması belli oldu! 5 Türk oyuncu listede - Futbol Haberleri

        Golden Boy sıralaması belli oldu! 5 Türk oyuncu listede

        2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi resmen belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:37
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        • 1

          2025 yılı Golden Boy ödülü için 100 kişilik aday listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

        • 2

          Geçtiğimiz yılın kazananı Lamine Yamal, reyting puanlamasında listenin başında yer almasına rağmen, ödülü daha önce kazandığı için bu yıl sadece sembolik olarak listeye eklendi.

        • 3

          Yamal'ın ardından reyting sıralamasında ikinci sıraya bir başka Barcelonalı, genç stoper Pau Cubarsi yerleşti. Genç oyuncu, ödülün bu yılki en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

        • 4

          KENAN YILDIZ İLK 10'DA

          Açıklanan 100 kişilik aday listesinde Türkiye'den 5 oyuncu yer aldı. Bu isimlerden yalnızca biri ilk 10'a girmeyi başardı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, sıralamada 7. basamakta yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

        • 5

          İlk 10'daki oyuncular şu şekilde sıralandı:

          1. Lamine Yamal

        • 6

          2. Pau Cubarsi

        • 7

          3. Desire Doue

        • 8

          4. Myles Lewis-Skelly

        • 9

          5. Warren Zaire-Emery

        • 10

          6. Dean Huijsen

        • 11

          7. Kenan Yıldız

        • 12

          8. Ethan Nwaneri

        • 13

          9. Geovany Quenda

        • 14

          10. Jorrel Hato

        • 15

          4 TÜRK DAHA LİSTEDE

          Kenan Yıldız dışında 4 Türk futbolcu daha listede kendine yer buldu. Real Madrid'de oynayan Arda Güler, 13. sıradan listeye girerken; Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan 79. sırada, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek 91. sırada, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy ise 94. sırada yer aldı.

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