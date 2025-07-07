Gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim!
Kastamonu'da gökyüzünde arkasında beyaz duman bırakarak ilerleyen bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti
Giriş: 07.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 07.07.2025 - 01:12
Kastamonu’nun Cide ve İhsangazi ilçelerinde görülen bir cisim vatandaşların dikkatini çekti.
Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, cismin belirgin şekilde hareket ettiği, bir süre sonra ise gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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