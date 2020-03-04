04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Görev yapan tüm askerlerimize Allah güç kuvvet versin. İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız devam ediyor, şehitlerimiz var, Allah rahmet etsin. Kalanlara sabır diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 12 Mart'ta oynayacakları maç öncesi birlik beraberlik mesajı veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:
"Biz de bu vatanının çocukları olarak birkaç gündür sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Biz de bir futbol kulübü olarak işlerimizi iyi şekilde yaparak ülkemizi Avrupa'da gururlandırmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldığımızda sahada büyük bir zafer ama 33 şehidimizin olduğunu öğrendiğimizde soyunma odasında büyük bir sessizlik vardı. Başakşehir Avrupa'da devam ediyor. Avrupa'da ülkenin lokomotifi olarak devam ediyoruz ve böyle zamanlarda nasıl kenetlenebildiğimizi dünya görmeli. Hangi takımı tutarsa tutsun, mesele memleket meselesi olunca kenetlendiğimizi göstermeliyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanına çağırıda bulunacağım. 12 Mart tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağımız maçı şehitlere adıyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, o takımın formasıyla gelin, hiç fark etmez. Ama elinizde bir Türk bayrağıyla Türkiye'yi destekleyin. Sporting maçında tarihi bir skor alındı. Tribünlere bakıldığına Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı taraftarlar vardı. Türkiye'de rakip olsak da Avrupa'da biriz. Bakanımız, Federasyon Başkanımız ve 17 kulübün başkanına imzalı davetimizi ileteceğim. Mesele Türkiye olunca tek vücut olunduğunu göstermek istiyoruz."
"MAÇIN GELİRLERİ MEHMETÇİK VAKFI'NA"
Ülke puanı olarak da önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Gümüşdağ, "Ülke puanı olarak da çok önemli. Tribünde 17 bin Türk bayrağıyla maça çıkacağız. Milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Maç gelirleri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!