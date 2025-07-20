Gökhan Türkmen'den Duygu yüklü bir gece
Van Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, romantik şarkılarıyla Vanlılara duygu yüklü bir gece yaşattı
Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.
Gökhan Türkmen; 'Mahşer', 'Derdim', 'Taş', 'Çatı Katı' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Vanlılarla tek bir ağızdan söyledi. Türkmen, sahnede yaptığı konuşmada; “Burada olmak çok keyifli. İlk defa geliyorum. Yarın gezme fırsatı bulacağım. Harika bir yerde yaşıyorsunuz.” dedi.