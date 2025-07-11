Gökhan Atalay ve Yıldırım Gücük'ün aile tatili

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; dostlukları eğitim aldıkları Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'ne kadar uzanan oyuncu arkadaşlar; Gökhan Atalay ile Yıldırım Gücük, tatil yapmak için aileleriyle birlikte Alaçatı'da bir araya geldi.

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Gökhan Altay, eşi Aslı Atalay ve oğlu Toprak, Yıldırım Gücük ise nişanlısı Deniz Başarır ile Alaçatı sokaklarında alışveriş turuna çıktı.