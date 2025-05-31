Gökçeada Ultra Trail koşuldu

Gökçeada Ultra Trail, Gökçeada’nın eşsiz manzarasında koşuldu. Saros Körfezi girişinde 91 kilometre kıyı şeridi ile gözde tatil beldesi Gökçeada, bu sene Ultra Trail’e ikinci kez ev sahipliği yaptı. Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşen yarış; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşuldu. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşti.

900 SPORCU YER ALDI

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Yabancı sporcuların katılımı ile ikinci senesinde uluslararası bir kimliğe bürünen Gökçeada Ultra Trail’e 900 sporcu katıldı. Organizasyonda 44K ve 33K’lık parkurların startı Kaleköy Liman’dan Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu tarafından verildi. 11K’lık parkurun startında Atilla Kuduoğlu, İlayda Yağmur Saray, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay yer aldı. Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da sporcular ile birlikte start aldı. 5K startı ise Gökçeada Belediyesi önünden verildi. 4 parkurda mücadele eden sporcular Kaleköy Liman’da finişi gördüler.

DERECEYE GİRENLER Gökçeada Ultra Trail’in ardından genel klasmanda dereceye giren sporcular şu şekilde: REKLAM 44K -Erkekler- 1- Bilal Öztürk (03:55:37) 2- Güngör Özege (03:59:42) 3- Uğur Pehlivan (04:10:16) -Kadınlar- 1- Ekaterina Troshanova (04:37:29) 2- Aysel Yalaç Dolay (04:56:36) 3- Itır Atadiyen (05:23:57) 33K -Erkekler- 1- Fatih Topçu (03:20:32) 2- Göksel Çelik (03:27:10) 3- Yunus Burak Bilcan (03:32:54) -Kadınlar- 1- Nebahat Yılmaz (03:44:43) 2- Melike Güler Ekerim (03:53:08) 3- Ekin Polat (04:03:48)

11K -Erkekler- 1- Ercan Geleş (00:37:15) 2- Aytaç Ege (00:38:44) 3- Soykan Baykal (00:39:06) -Kadınlar- 1- Gamze Boz (00:54:14) 2- Çağla Elmas (00:54:38) 3- Semra Çelik (00:54:59) 5K REKLAM -Erkekler- 1- Vedat Altan (00:18:52) 2- Etem Dönmez (00:19:04) 3- Serhat Dalgıçer (00:20:55) -Kadınlar- 1- Sümeyra Azaplar (00:23:04) 2- Özge Sevim (00:23:56) 3- Katharina Wagner (00:24:07)

ÖDÜLLER VERİLDİ Gökçeada Ultra Trail’in ardından düzenlenen törenle ödüller, sahiplerine verildi. Kaleköy Liman’daki törene; Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu katıldı. FARUK KAR: GERÇEK BİR TRAİL PARKURU Geçtiğimiz yıla göre katılım sayısının yüzde 80 arttığını belirten Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, “Bizim için zorlu bir yarış oldu. Zor bir lokasyonda ama müthiş bir parkurda yarış yapıyoruz. Bu sene katılımcılarımız geçen seneye göre yüzde 80 arttı. Bu da gösteriyor ki gelen insanlar çok memnun. Herkes bir arkadaşını, dostunu, eşini getirerek gelmiş Gökçeada’ya. Gerçek bir trail parkuru. Onun için insanların da çok ilgisini çekiyor farklı zeminlerde koşulduğu için. Katılımcılar kekik kokuları arasında koştu. Adanın zirvelerinde yer alarak start noktasını her noktadan görebildiler. Başta ana sponsorlarımız olmak üzere, Gökçeada Kaymakamlığı’na ve Gökçeada Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.