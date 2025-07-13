Gökçe Bahadır tatil sezonunu açtı
Gökçe Bahadır, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. İskelede görüntülenen oyuncu, sıcaktan bunalınca denize girdi
Giriş: 13.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:50
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökçe Bahadır, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için Bodrum'a gitti.
Oyuncu, müzisyen eşi Emir Ersoy'un sahne aldığı bir mekânın iskelesinde objektiflere yansıdı.
Sıcaktan bunalan Gökçe Bahadır, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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