Gökçe Akyıldız arkadaşlarıyla tatilde
Gökçe Akyıldız, kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Oyuncu, gün boyunca arkadaşlarıyla denize girip güneşlendi
Giriş: 27.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:54
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökçe Akyıldız, kız arkadaşla Bodrum'da tatil yapıyor.
Oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
Mavi renkli bir bikini giyen Gökçe Akyıldız, gün boyunca güneşlenip denize girdi.
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