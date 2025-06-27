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        Gökçe Akyıldız arkadaşlarıyla tatilde

        Gökçe Akyıldız, kız arkadaşlarıyla tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Oyuncu, gün boyunca arkadaşlarıyla denize girip güneşlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:54
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gökçe Akyıldız, kız arkadaşla Bodrum'da tatil yapıyor.

        Oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

        Mavi renkli bir bikini giyen Gökçe Akyıldız, gün boyunca güneşlenip denize girdi.

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