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        Glutensiz Beslenme Nedir, Nasıl Yapılmalı? Glutensiz Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

        Günümüzde sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte adını sıkça duyduğumuz beslenme biçimlerinden biri de glutensiz beslenme. Özellikle çölyak hastaları için hayati öneme sahip olan bu diyet, son yıllarda gluten hassasiyeti olan bireyler ve sağlıklı yaşamı benimseyenler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Peki, glutensiz beslenme nedir, nasıl uygulanır ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? İşte tüm detaylarıyla glutensiz beslenme rehberi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:54
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        Glutensiz Beslenme Nedir?
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        Gluten Nedir?

        Gluten; buğday, arpa, çavdar ve bu tahıllardan elde edilen ürünlerde doğal olarak bulunan bir protein grubudur. Hamura esneklik ve kıvam veren gluten, birçok hazır gıdada katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Ancak bazı bireylerin bağışıklık sistemi gluten proteinine karşı tepki verir. Bu durum çölyak hastalığı, gluten intoleransı veya gluten hassasiyeti gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        Glutensiz Beslenme Nedir?

        Glutensiz beslenme, içinde gluten bulunan tüm yiyecek ve içeceklerin diyetten tamamen çıkarılması anlamına gelir. Bu beslenme biçimi, başta çölyak hastaları olmak üzere gluten intoleransı yaşayan bireyler için gereklidir. Ayrıca bazı insanlar herhangi bir teşhis olmaksızın, kendilerini daha iyi hissettikleri için glutensiz diyeti tercih edebilir.

        Glutensiz Beslenme Nasıl Yapılır?

        Gluten İçeren Gıdalardan Kaçınma:

        Buğday (bulgur, irmik, un)

        Arpa

        Çavdar

        Türevlerinden yapılan ekmek, makarna, kek, kurabiye gibi ürünler

        Glutensiz Alternatifleri Tercih Etme:

        Pirinç, mısır, kinoa, karabuğday, amarant gibi tahıllar

        Glutensiz unlar (pirinç unu, badem unu, hindistancevizi unu)

        Glutensiz makarna ve ekmekler

        Et, süt, sebze, meyve gibi doğal ve işlenmemiş ürünler

        Etiket Okuma Alışkanlığı: Paketli ürünlerde "gluten içermez" veya "glutensiz" ibaresi aranmalıdır. Gıda etiketlerinde "buğday proteini", "hidrolize bitkisel protein", "malt aroması" gibi ibareler gluten içerebilir.

        Çapraz Bulaşmayı Önleme: Glutensiz besinlerin hazırlandığı ortamın ve kullanılan ekipmanların glutenli ürünlerle temas etmemesi gerekir. Aynı tost makinesi, kesme tahtası veya fırında yapılan ürünlerde gluten bulaşma riski yüksektir.

        Glutensiz Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Besin Çeşitliliğine Dikkat Edin: Glutensiz beslenme sırasında karbonhidrat, protein, yağ, lif ve vitamin açısından dengeli bir diyet uygulanmalıdır. Bazı glutensiz ürünler düşük lif içerdiğinden kabızlık gibi sorunlar görülebilir.

        B12 ve Demir Takibi: Glutensiz diyette buğday ve türevlerinin tüketilmemesi, bazı bireylerde B12, demir ve folik asit eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde takviye alınması gerekebilir.

        İşlenmiş Glutensiz Ürünlerden Kaçının: Glutensiz etiketli olsa da, fazla şeker veya katkı maddesi içeren işlenmiş ürünlerden uzak durmak sağlıklı bir diyet için önemlidir.

        Dışarıda Yemek Yerken Dikkat: Restoranlarda çapraz bulaşma riski yüksek olabilir. Glutensiz seçeneklerin bulunduğundan ve mutfağın bu konuda özenli çalıştığından emin olun.

        Kimler Glutensiz Beslenmeli?

        Çölyak hastaları

        Gluten intoleransı veya hassasiyeti olan bireyler

        Buğday alerjisi olanlar

        Doktor önerisiyle glutensiz beslenen kişiler

        Unutulmaması gereken önemli bir nokta, glutensiz beslenmenin zayıflamak veya "modaya uymak" amacıyla rastgele uygulanmaması gerektiğidir. Sağlıklı bir bireyin gereksiz yere gluteni kesmesi, dengesiz beslenmeye yol açabilir. Bu nedenle glutensiz diyete başlamadan önce bir beslenme uzmanına veya doktora danışılması önemlidir.

        Glutensiz beslenme; doğru uygulandığında sağlıklı, dengeli ve yaşam kalitesini artırıcı bir diyet olabilir. Ancak bilinçsiz uygulandığında besin eksikliklerine yol açabilir. Etiket okuma alışkanlığı kazanmak, çapraz bulaşmalardan kaçınmak ve doğal gıdalara yönelmek bu beslenme biçiminin temel taşlarını oluşturur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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