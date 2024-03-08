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        Haberler Yemek Yapma Glüten hassasiyeti ve çölyak hastası olanlar için lezzetli bir alternatif: Pirinç tortilla tarifi

        Glüten hassasiyeti olanlar için lezzetli bir alternatif: Pirinç tortilla tarifi

        Meksika ve Orta Amerika'da yaygın olarak tüketilen tortilla günümüzde artık dünya genelinde popüler bir yiyecektir. Bununla birlikte içi doldurulan bu yiyecek glüten hassasiyeti olan insanlarda karın ağrısı, ishal gibi sorunlar yaratabilir. Peki, bu hamuru glüten içermeyen şekilde hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, sizin için glütensiz pirinç tortilla tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:34
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        • 1

          Tortilla, Meksika mutfağına özgü yaygın bir yemek tabanıdır. Mısır unu veya buğday unuyla hazırlanıp genellikle doldurularak servis edilen bu yiyecek, sabah veya akşam fark etmeksizin iyi bir yemek alternatifi olabilir. Ancak buğday unu dokunan insanlar için glütensiz bir tarif daha iyi bir seçenektir. İşte, pirinç tortillanın yapılışı...

        • 2

          PİRİNÇ TORTILLA

          MALZEMELER:

          1 su bardağı (200 gram) pişmiş pirinç

          1 tutam tuz

          Sıvı yağ

        • 3

          YAPILIŞI:

          Pirincinizi bol suyla haşlayın.

          Daha sonra bir kaba alın ve ezecek yardımıyla yapışkan hale gelene kadar ezin.

        • 4

          Elinize eldiven takın ve eldivenin üzerine biraz sıvı yağ dökerek elinizin her yerine getirin.

          Pirinçten bir parça koparın ve yuvarlak top haline getirene kadar yuvarlayın. Bu işlemi elinizdeki pirinç bitene kadar devam ettirin.

        • 5

          Tezgahınıza bir yağlı kağıt serin.Pirinç topunuzu üzerine yerleştirin ve onun üzerine bir yağlı kağıt daha koyun.

          Arada kalan topa hafifçe bastırın ve yağlı kağıdın üzerinden oklavayla şekillendirin.

        • 6

          Bir tava çıkartın ve içerisine yağ ekleyin.

          Yuvarlak şekle getirdiğiniz ince hamuru, yağlı kağıttan ayırarak tavaya yerleştirin.

        • 7

          Yüksek ateşte önlü arkalı hızlıca pişirin.

          Pişirme işlemini tüm hamurlarınıza yapın ve pişen tortillaları bir tabağa alın.

        • 8

          Pişen tortillaların arasına istediğiniz malzemeleri kullanarak servis edebilirsiniz.

          Örneğin yumurta, sucuk, marul ve istediğiniz sosları ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

          Kaynak: Delicious Day

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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