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        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov, işletmeciler tarafından kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:34
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        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, gizli kamera olayının yaşandığı bungalov, işletmeciler tarafından sökülüp kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre Sapanca ilçesinde, nisan ayında bungalov kiralayan aile, işletmede lamba içine yerleştirilmiş gizli kamera buldu.

        Ailenin şikayeti üzerine konu yargıya taşındı, 2 işletmeci çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Bungalov ile ilgili yıkım kararı çıkması üzerine, 2 bungalovun yaklaşık 15 gün önce işletmecilerin görevlendirdiği 4 kişi tarafından söküldüğü öğrenildi.

        Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin, şunları kaydetti:

        "Yaşanan bu münferit olay, Sapanca’daki yüzlerce işletmeyi temsil etmemektedir. Olayın ardından derneğimiz hızla harekete geçmiş; tüm üye işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirilmiş, gizlilik, güvenlik ve etik kurallara ilişkin bilgilendirme ve uyarılar yapılmış, misafir güvenliğini artırmaya yönelik ilave önlemler alınmıştır. Sapanca’da faaliyet gösteren bungalov evlerin büyük çoğunluğu; yasallık, şeffaflık ve yüksek misafir memnuniyeti ilkeleriyle hizmet vermektedir. Konuklarımızın huzuru ve güvenliği için alınan önlemler titizlikle sürdürülmekte, böylesi üzücü bir olayın bir daha yaşanmaması adına hem sektörel hem hukuki tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır."

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