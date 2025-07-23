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        Haberler Magazin Gizem Karaca, uykusuz geceyi böyle paylaştı - Magazin haberleri

        Gizem Karaca, uykusuz geceyi böyle paylaştı

        İlk bebeği Leyla Yaz'ı geçtiğimiz aylarda kucağına alan oyuncu Gizem Karaca, kızıyla geçirdiği uykusuz bir gecenin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti; "Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 20:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:30
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        Uykusuz geceyi böyle paylaştı
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        Oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Karaca, kızına 'Leyla Yaz' adını verdi.

        Anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren oyuncu, kızıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        Son olarak bebeğiyle bir paylaşım yapan Karaca, paylaşımın altına şu notu düştü; "Bütün gece uyumadı cimcik… Şimdi de benim ilgiye ihtiyacım vardır."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Gizem Karaca

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