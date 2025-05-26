Gizem Karaca'dan hamilelik pozları

2011'de Miss Turkey'de ikinci seçilen, ardından da oyunculuğa başlayan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

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"AĞLAMA KRİZLERİ YAŞIYORUM"

Hamilelik döneminde ağlama krizlerine girdiğini söyleyen Gizem Karaca, şu ifadeleri kullanmıştı: Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket... Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv.