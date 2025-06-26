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        Haberler Magazin Gizem Karaca anne oldu: Kızına bu ismi verdi - Magazin haberleri

        Gizem Karaca anne oldu

        2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, bebeğini kucağına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:17
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        Anne oldu
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        2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

        2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Gizem Karaca, doğumu İzmir'de yaparken kızına Leyla Yaz ismini verdi.

        Gizem Karaca, hamilelik döneminde sık sık sosyal medya sayfasından yayımlamıştı.

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        #Gizem Karaca
        #Kemal Ekmekçi

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