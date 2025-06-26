Gizem Karaca anne oldu
2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, bebeğini kucağına aldı
Giriş: 26.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:17
2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen, ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Gizem Karaca, doğumu İzmir'de yaparken kızına Leyla Yaz ismini verdi.
Gizem Karaca, hamilelik döneminde sık sık sosyal medya sayfasından yayımlamıştı.
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