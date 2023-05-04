İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi.
Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kat'i darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.
Fotoğraflar: AA, İHA, DHA