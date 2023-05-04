İYİ OLMADIĞINI SÖYLEYEREK AÇIKLAMASINI YARIDA KESTİ



Avukatın ardından konuşan Gizem Akbaş ise, "Yaşadığım saldırı sonrası aldığım darbe kamera görüntülerine zaten yansımaktadır ama hiçbir şekilde ceza almadı" dedi ve cümlesine devam ettiği sırada iyi hissetmediğini söyleyerek açıklamasını yarıda kesti.



Gizem Akbaş’ın ardından diğer avukatı Nuray Ünal ise, "Cinayete giden yollar aynı Gizem’in geçtiği yollar gibi geçiyor. Önce erkek terk ediliyor, sonrasında hakaretler, tehditler başlıyor. Daha sonra darp, en sonunda da ölümü biz görüyoruz. Mahkemeler bu ara safhalarda hiçbir önleyici ve caydırıcı cezalar vermiyor. Bugün Gizem’in olayında olduğu gibi hem bir takdiri indirim uyguladı mahkeme ve 7 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezanın da infazı yok. Gizem öldüğü zaman mı bu cezalar verilecek?" ifadelerini kullandı.