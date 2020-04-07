Sevgi, barış, uyum, özgürlük ve şifanın enerjilerini dünyadaki tüm varlıklara göndermek için 4 Nisan'da bir araya gelelim. Sadece 20 dakika...

Bu pozitif enerjiyi dünyaya göndermek için kalplerimize ve zihinlerimize katılalım. Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz.