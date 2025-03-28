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        Haberler Bilgi Ekonomi Girişimcilere 1,5 milyon TL destek! KOSGEB İş Geliştirme Desteği tutarı ne kadar, başvuru tarihi nedir, geri ödeme planı nasıl?

        Girişimcilere 1,5 milyon TL destek! KOSGEB İş Geliştirme Desteği programı başvurusu nasıl yapılır, destek tutarı ne kadar?

        KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için başvurular devam ediyor. Program çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar finansman sağlanırken, geri ödeme süreci 36 aylık programın tamamlanmasının ardından başlıyor. İmalat, telekomünikasyon ve yazılım gibi birçok sektörü kapsayan destek programı, işletmelerin büyümesine katkı sunmayı hedefliyor. Peki, KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları hangi tarihte sona eriyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:26
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        • 1

          KOSGEB’in 2025 yılı 1. dönem İş Geliştirme Desteği için başvurular sürüyor. Program kapsamında girişimcilere yüzde 80 destek oranı ile 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli finansman sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl 1.631 projeye toplamda 2,2 milyar TL bütçe ayrılan destek programında birçok sektör destekleniyor. İşte, başvuru tarihleri, ödeme süreci ve desteklenen sektörlere dair detaylar…

        • 2

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

          Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

        • 4

          HANGİ SEKTÖRLERE DESTEK VERİLİYOR?

          İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

        • 5

          HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

          Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

        • 6

          DESTEKLENECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

          Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

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