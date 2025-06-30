Giresun Valiliği'nden "Mavi Göl" açıklaması

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde Mavi Göl çevresinde plansız bir çalışma yürütüldüğüne dair paylaşılan haber ve içeriklere istinaden açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, gölün görüntüsünü etkileyen taşkın risklerine karşı altyapı projesinin başlatıldığı ifade edilerek, "Altyapı projesi 'Beyazdan Maviye Yolculuk' turizm vizyonunun bir parçasıdır. Bu iki proje birbirini tamamlamakta, taşkın riskleri azaltılırken aynı zamanda bölge sürdürülebilir turizm anlayışıyla daha güvenli, estetik ve erişilebilir hale getirilmektedir" denildi.

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Çalışmanın neden yapıldığına da vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Göksu travertenlerinden karayolu köprüsüne kadar olan 700 metrelik dere hattında, taşkın kontrolü amacıyla beton temelli, taş örme yapılar inşa edilmektedir. Bu, su debisinin arttığı dönemlerde tarım arazilerini ve travertenleri korumak için elzemdir. Yürütülen çalışmalar, 'Beyazdan Maviye Yolculuk' projesinin altyapı ayağını oluşturmakta ve bu proje; yürüyüş yolları, seyir terasları, yöresel satış stantları, doğayla uyumlu yapılar ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamaları içermektedir."

Açıklamada, yaz aylarında yapılmasıyla ilgili olarak da, şunlar ifade edildi: "Kış aylarında beton dökümüne uygun hava şartları yoktur. Mart-mayıs döneminde kar erimesine bağlı su seviyesi yükselmekte ve dere yatağında çalışmak mümkün olmamaktadır. Mayıs ortasından sonra su seviyesi düşünce çalışmalar teknik olarak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle uygulama kaçınılmaz olarak yaz aylarında yapılmakta ve gölün görüntüsünü etkileyen etabın ise yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Giresun’un doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm değerine dönüştürmek nihai hedefimizdir. Bu doğrultuda turizm acenteleri ve paydaşların koordine edilerek ziyaretçilerin mağdur olmamasına adına da ilgili kurumlarımız talimatlandırılmıştır. Mavi göl çevresinde yürütülen bu entegre çalışmanın doğal varlıkları koruyan ve turizm vizyonunu geliştiren stratejik bir yatırım olduğunu önemle vurguluyoruz." *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.