Giresun'da edinilen bilgilere göre, Görele ilçesine bağlı Kumyalı mahallesinde 60 yaşındaki Nursel Çakır, okula gitmek üzere evden çıkan torununu uğurlamak için 5. kattaki evlerinin balkonuna çıktı.

REKLAM advertisement1 DENGESİNİ KAYBEDİP 5. KATTAN DÜŞTÜ İHA'daki habere göre ancak bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Nursel Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.