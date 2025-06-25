Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele amacıyla doğaya samuray arısı salım çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, son olarak merkeze bağlı Küçükköy, Aydınlar, Çavuşoğlu, Barça, Ülper ve Sarvan köylerinde 5 bin 600 adet samuray arısının salı verildiği ifade edildi. Bu yöndeki çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından üretilen bu arıcıkların salımları, mezarlıklar ve ilaçlama yapılmayan alanlarda yapılmakta olup diğer hayvanlara ve insanlara herhangi bir zararları bulunmamaktadır."