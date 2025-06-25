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        Haberler Gündem Çevre Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı | Son dakika haberleri

        Giresun'un 6 köyünde 5 bin 600 samuray arısı salındı

        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkeze bağlı 6 köyde 5 bin 600 adet samuray arısı salımı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:28
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        Giresun'da 5 bin 600 samuray arısı salındı
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        Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele amacıyla doğaya samuray arısı salım çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, son olarak merkeze bağlı Küçükköy, Aydınlar, Çavuşoğlu, Barça, Ülper ve Sarvan köylerinde 5 bin 600 adet samuray arısının salı verildiği ifade edildi. Bu yöndeki çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

        "Bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından üretilen bu arıcıkların salımları, mezarlıklar ve ilaçlama yapılmayan alanlarda yapılmakta olup diğer hayvanlara ve insanlara herhangi bir zararları bulunmamaktadır."

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