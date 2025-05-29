Gipsy Kings'ten Tonino Baliardo: Türkiye bizim için çok özel

Grammy ödüllü 'Gipsy Kings' grubunun 'El Maestro' lakaplı kurucularından Tonino Baliardo, dünya turnesi kapsamında Eskişehir'e geldi ve burada çeşitli açıklamlar yaptı. 'Bamboleo', 'Volare', 'Djobi Djoba' ve 'Un Amor' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Latin müziğin efsanevi ismi, dünyanın pek çok yerinde konser verdiklerini ancak Türkiye'nin kendileri için çok özel olduğunu belirtti.

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Konser vermek için Türkiye'ye sıkça geldiklerini belirten Baliardo, "Buradaki doğayı, insanları, herkesi çok seviyorum. O yüzden burada daha önce bir tecrübem var," dedi. Müzik kariyerlerinin büyüleyici olduğunu söyleyen Baliardo, başladıkları günden bu yana ilk günkü istek ve arzularını korudukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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TÜRK DİNLEYİCİSİYLE BÜYÜLEYİCİ BULUŞMALAR

Türk dinleyicisiyle buluşmalarının geçmişe dayandığını ifade eden Baliardo; "Türk seyircisini büyüleyici olarak değerlendiriyorum. Her zaman geliyoruz ve birlikte eğleniyoruz. Şarkılarımızı biliyorlar. Şarkılarımıza eşlik edip konserlerimize ilgi gösteriyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkleri seviyoruz." diye konuştu.

Şarkıcı, kariyerlerinde Türkiye'yi bir durak olarak gördüklerini ve her zaman geldiklerini belirterek şöyle devam etti: "ABD'de, Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde bir sürü konser veriyoruz. Tabii ki Türkiye bizim için çok özel. Onu da şuradan anlayabilirsiniz; kariyerimizin her noktasında, her sene Türkiye'de bir şekilde oluyoruz ve konser veriyoruz." Grammy ödüllü grubun 'El Maestro' ünvanlı üyesi Baliardo, müziklerinin uzun yıllardır her dönem beğenilmesine ilişkin, "Bu başarının sırrını biz de bilmiyoruz. Müziğimiz çok doğal şekilde ortaya çıktı. İnsanlar bizi takip ediyor. Seyirciler bizi seviyor ve bunun başarı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. SIRADAKİ DURAK: İSTANBUL Eskişehir'deki konserlerinin ardından 30 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacaklarını belirten Tonino Baliardo şunları söyledi; "İstanbul tabii büyük bir şehir. Daha önce de geldik. Ankara'da ve İstanbul'da konser verdik. 30 Mayıs'ta da İstanbul'da olacağız. Bizim gibi gitar çalan, müzikle ilgilenen çok fazla hayranımız var. Gerçekten bu bizim için bir onur, büyük keyif. Onları çok seviyoruz. Konserlerimize bekliyoruz."