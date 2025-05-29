Gipsy Kings Feat. Tonino Baliard, Eskişehir'de
Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de sevenleriyle bir araya geldi
Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de konser verdi.
Topluluğun solo gitaristi olarak 'El Maestro' lakabını alan usta sanatçı Tonino Baliardo öncülüğündeki grup, Sazova Parkı Amfitiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.
Latin müziğinin sevilen grubunun üyeleri, Türkiye turnesi kapsamında düzenlenen konserin başlangıcında Türk seyircileri selamladı.
Konserde müzikseverler, efsanevi grubun şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.
Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, 'Djobi Djoba', 'Bamboleo', 'Baila Baila', 'La Dona' ve 'Un Amor' gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı.
30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak.