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        Haberler Dünyadan Gigi ile Bella Hadid kardeşlerin bir kardeşi daha ortaya çıktı: Aydan Nix

        Gigi ile Bella Hadid kardeşlerin bir kardeşi daha ortaya çıktı: Aydan Nix

        Dünyaca ünlü modeller Gigi hadid ve Bella Hadid kardeşler, bir kız kardeşleri daha olduğunu doğruladı. Hadid kardeşler, üvey kardeşleri Aydan Nix ile 2023'te tanıştıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:10
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        Bir kardeşleri daha ortaya çıktı
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        Moda dünyasının iki ünlü kardeşi Gigi (30) ve Bella Hadid (28), özel hayatlarıyla gündemde. Her yaptıkları yakından takip edilen Hadid kardeşler, bu kez aile sırlarıyla konuşuluyor. Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocukları olarak ABD'de dünyaya gelen Hadid kardeşlerin Anwar Hadid (25) adındaki erkek kardeşleri biliniyordu. Hatta Anwar Hadid, bir dönem ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile aşk yaşamasıyla gündemdeydi.

        Ünlü modellerin bugüne kadar gizli tuttukları bir üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Hadid kardeşler, babaları Mohamed Hadid'in kısa süren bir ilişkisinden dünyaya gelen Aydan Nix adında, 23 yaşında bir kız kardeşleri olduğunu doğruladı.

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        Aydan Nix

        Hadid kardeşler, medyadan uzak tuttukları kardeşleri Aydan hakkında Daily Mail'e bilgi verirken; "Babamız 20 yıl önce annemizle boşanmanın ardından, emlakçı Teri Hatfield Dull ile hamilelikle sonuçlanan kısa bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten kardeşimiz Aydan Nix dünyaya geldi" dedi.

        Hadid kardeşler, Aydan Nix’in yakın zamana kadar Mohamed Hadid’in babası olduğunu bilmediğini, babası olduğunu zannettiği bir adamla birlikte büyüdüğünü açıkladı. Kardeşler, güzel sanatlar eğitimi alan küçük kardeşleri hakkında; "Aydan, Florida’da doğdu ve orada yetişti. 19 yaşındayken üvey babası aniden vefat edene kadar, onu babası olarak tanıdı" dedi.

        Hadid kardeşler, Aydan Nix ile ilk kez 2023'ün sonlarında bağlantı kurduklarını belirtirken; "O andan itibaren Aydan'ı kollarımızı açarak kucakladık" dedi. Aile, gazeteye yaptığı açıklamada, "Babamız da dahil olmak üzere hepimizle vakit geçirdi ve ailemize katılan bu beklenmedik ve güzel üyeyi el üstünde tuttuk. Kardeşler olarak, Aydan da dahil olmak üzere, onu nasıl destekleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda birçok açık ve sevgi dolu konuşma yaptık" dedi.

        Gigi ve Bella Hadid kardeşler anneleri Yolanda ile

        Gigi, Bella ve Anwar Hadid kardeşlerin başka üvey kardeşleri daha var. Babaları Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler'dan Marielle ve Alana adında iki kızı daha bulunuyor.

        Mohamed Hadid

        Daily Mail Gazetesi, Mohamed Hadid'in kızı Aydan'ı aslında başından beri bildiğini ancak finansal destekte bulunmadığını yazdı. Mohamed Hadid, 2024 Babalar Günü mesajında ​​sadece 5 çocuğundan bahsetmiş, Aydan'ın adını anmamıştı.

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        #Gigi
        #Bella Hadid
        #aydan nix

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