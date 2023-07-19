Gigi Hadid bikinili pozlarını yayınladı! Dünyaca ünlü modele beğeni yağdı!
Dünyanın en bilinen modellerinden biri olan Gigi Hadid, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili gönderileriyle hayranlarını büyüledi. Hadid'in yayınladığı pozlarında bacağında bulunan dövme dikkat çekti. İşte Gigi Hadid'in bikinili pozları...
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Son zamanlarda ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile hakkında aşk dedikoduları çıkan model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü ismin bacağında bulunan dövme dikkatlerden kaçmadı.
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Şimdilerde arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran dünyaca ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından çekilen eğlenceli karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.
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Verdiği iddialı pozlarla sevenlerinden övgü dolu yorumlar alan Gigi Hadid, 78.8 milyon takipçili Instagram hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Gigi Hadid'in 3.5 milyon beğeni alan bikinili pozlarında, ünlü ismin yeni ejderha dövmesi hayranlarının dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı dövmeyi beğenirken bir kısmı gereksiz buldu.
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İşte Gigi Hadid'in son pozları...
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Gigi Hadid'in ejderha dövmesi sosyal medyayı ikiye böldü.
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