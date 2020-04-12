Gianluca Vialli'den sevindirici haber

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın La Repubblica gazetesine açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki futbol adamı, tedavi süreciyle ilgili, "Bu, benim için bir savaş değil ama yolculuktu. Aralık ayında 17 aylık kemoterapi sürecini tamamladım. Fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönem geçirdim. Şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.
Vialli, yaptırdığı son kontrollerde hastalık bulgusuna rastlanılmadığını vurgulayarak, "Bunun için mutluyum. Aynaya baktığımda saçlarımın tekrar çıktığını ve kaşlarımı kalemle çizmek zorunda kalmadığımı görmek, sağlıklı olduğum anlamına geliyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkesi İtalya'da birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili görüşlerini aktaran Gianluca Vialli, "Hastaneye kaldırılan ve ailelerine bulaşmaması için tek başına ölmek zorunda kalan insanları düşünüyorum. Cenaze törenleri bile yapılamıyor. Bu, çok korkunç. Bu kriz ülkede çok büyük izler bırakacak. Ancak tekrar futbol oynanmaya başlandığında her şey mükemmel olacak. Duygularımız ve hatıralarımız eski yaşantımıza geri dönmemize yardımcı olacak." şeklinde görüş belirtti.
Koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbol takımlarında gerçekleşen maaş indirimlerine de değinen Vialli, fedakarlıkta bulunması gerekenlerin sadece oyuncular olmaması gerektiğini aktardı.
Gianluca Vialli, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın Sampdoria ile Juventus, İngiltere'nin de Chelsea takımlarıyla ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk elde etti. Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük deneyimi yaşayan Vialli, 2018'de kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
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