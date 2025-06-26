Gezgin Salon Festivali Parkorman'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı Salon İKSV’nin yeşillikler içerisinde sunduğu müzik deneyimi +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 28-29 Haziran’da farklı türlerden ve dönemlerden heyecan verici isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

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28 Haziran Cumartesi günü, ikonik albümünün ilk çeyreğini AIR Play Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79, deneysel, progresif rock müziğiyle Gevende ve William Dorey’nin tek kişilik müzik evreni, retro tınıların çağdaş temsilcisi Skinshape; 29 Haziran Pazar günü ise içe dönüşleri, dünyadan kaçışlar anlatan Slowdive, enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES, indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah ve festival temposunu artıracak psikedelik Anadolu beat üçlüsü Lalalar sahnede olacak.

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King Hannah

Festivalin güldüren durağı: +1 Komedi Sahnesi

Festivalin her iki gününde de konser aralarında komedyenler sahnede olacak. Cumartesi günü +1 Komedi Sahnesi; Seda Yüz, Ozan Akyol ve Özge Özel’i ağırlayacak. Pazar günü ise Deniz Alnıtemiz, Yavuz Günal ve Samet Karadeniz müzik aralarına kahkaha katacak.

PROGRAM 28 HAZİRAN CUMARTESİ 15.00 Kapı açılışı 15.00 DJ set: Venus Exotica 17.00 Skinshape 18.00 +1 Komedi Sahnesi: Özge Özel 18.30 Gevende 19.45 +1 Komedi Sahnesi: Ozan Akyol 20.15 French 79 21.30 +1 Komedi Sahnesi: Seda Yüz 22.00 AIR Play Moon Safari 29 HAZİRAN PAZAR 15.00 Kapı açılışı 15.00 DJ set: ZOZO 17.00 King Hannah 18.00 +1 Komedi Sahnesi: Samet Karadeniz 18.30 Lalalar 19.45 +1 Komedi Sahnesi: Yavuz Günal 20.15 NEIL FRANCES CLUB NF 21.30 +1 Komedi Sahnesi: Deniz Alnıtemiz 22.00 Slowdive Festivalle ilgili gelişmeleri ve duyuruları Salon İKSV’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Festivalin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.