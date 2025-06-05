Getafe'den Morata açıklaması!

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe Başkanı Angel Torres, Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Alvaro Morata'yla ilgili konuştu.

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MORATA AÇIKLAMASI

Torres, "Morata ayrıldığından beri geri dönmek istediğini birçok kez söyledi. İspanya Milli Takımı'nın kaptanını getirmek büyük bir başarı olur. Galatasaray'daki işini bitirdiğinde, gelmek istiyorsa gelecektir." ifadelerini kullandı.

Morata, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbola başladığı Getafe'ye bir gün geri dönmek istediğini söylemişti.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.