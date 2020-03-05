Gerson Rodrigues'in hedefi büyük

05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MKE Ankaragücü'nün 24 yaşındaki golcü futbolcusu Gerson Rodrigues, "Hedeflerim gerçekten çok büyük. Dünyanın, Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum." dedi.
Ara transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiralık olarak MKE Ankaragücü'ne gelen ve ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Rodrigues, hedefleri, Beşiktaş ile oynayacakları maç ve başkent temsilcisinin durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü'ne transferindeki faktörleri anlatan Portekiz asıllı Lüksemburglu futbolcu, "Buraya gelmemdeki amaç tekrar kalitemi göstermek, tabii ki futbol oynamak, sevdiğim, keyif aldığım şeyi yapmak. MKE Ankaragücü'nün durumunu gelmeden biliyordum, takıma yardım etmek için geldim. Sonuçta Türkiye ligi gerçekten güzel, kariyerim için şans, yeni bir meydan okuma olacağını düşündüm. Hedeflerim doğrultusunda MKE Ankaragücü'nü seçtim." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol atan Rodrigues, hedeflerine ilişkin ise "Hedeflerim gerçekten çok büyük. Dünyanın, Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. En iyi takımlarda oynamak istiyorum. Her zaman hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"
Rodrigues, düşme potasından çıkmak için yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a yenildiklerini hatırlatan Rodrigues, "Kazanmamız gereken maçları kaybettik, 3 puan almamız gerekiyordu. Artık bunu geride bırakmamız gerekiyor. Beşiktaş'a karşı önemli bir maç oynayacağız. Yeni oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz, iyi şeyler yapabiliriz. Beşiktaş maçında bunu tekrar göstermek, üç puan almak istiyoruz. Düşme potasından çıkmak için bu maçı almalıyız." diye konuştu.
Rodrigues, maç seçmediklerinin ve her karşılaşmaya aynı motivasyonla çıktıklarının altını çizerek şunları söyledi:
"Motivasyonumuz Fenerbahçe'ye ya da diğer takımlara karşı farklı değildi. Fenerbahçe maçında sadece istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Son iki maçta idmanda yaptıklarımızı sahada gerçekleştiremedik. Öndeki hızlı futbolcularımızı kullanamadık, final paslarında iyi değildik, o yüzden de kaybettik. Son iki maçta farklı bir motivasyon yoktu. Beşiktaş maçında da aynı olacaktır, farklı bir motivasyon olmayacaktır. İdmanlarda çalıştığımızı sahaya yansıtırsak, ilerideki hızlı futbolcularımızı ve final paslarımızı iyi değerlendirirsek Beşiktaş maçından üç puanla ayrılırız."
MKE Ankaragücü'nün ligde kalacağına inandığını dile getiren Rodrigues, "Daha önceki röportajlarımda da dediğim gibi bizim hedeflerimiz hiçbir zaman şaşmadı, hala aynı hedef için buradayız. Takımı ligde tutmak bizim elimizde. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Rakiplerimiz de kaybediyor, berabere kalıyor. Bu bizim için güzel bir sinyal. Kendi maçlarımıza odaklanmamız, iyi bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
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