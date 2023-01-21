Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

VANESSA HUDGENS - JOSH HUTCHERSON
Josh Hutcherson, 'bir dönem 'Hıgh School Musical'de rol alan Vanessa Hudgens ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. 2011 yılında Hawaii'de 'Journey 2: The Mysterious Island' filminin çekimleri sırasında tanışan ikili, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
Ayrılığın ardından aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirten çift, konu hakkında esprili açıklamalarda bile bulunmuştu.
Josh Hutcherson, "Bir noktada çıkıyorduk ama kalbimi kırdı. Hayır... Sadece şaka yapıyorum. Bu bir süre önceydi, şimdi gerçekten iyi arkadaşız" demişti.
Fotoğraflar: Splash News, Depo Photos, Avalon, Instagram, Backgrid USA, HT Magazin