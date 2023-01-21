Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

BRAD PITT - SINITTA

Ünlü aktör Brad Pitt ile şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı ABD'li Sinitta Renay ile 1980'den itibaren aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini 8 yıl sürdüren çift, ilişkilerini 1988'de sonlandırmıştı.



Sinitta Renay, Pitt'in Los Angeles'ta yaşaması ve kendisinin turne yoğunluğunu ayrılık nedeni olarak göstermişti.

Konuyla alakalı konuşan Sinitta Renay, "Uzun mesafeli bir ilişkiydi. O Los Angeles'taydı ve çekimler için orada olmak zorundaydı. Ben ise sürekli turnedeydim. Farklı ülkelerdeyseniz çok fazla iletişim kuramazdınız ve ben bunu zor buluyordum" demişti.

"İLETİŞİM KURMAK İÇİN OTELLERDEN FAKS GÖNDERİRDİM"

Ayrıca Brad Pitt'e o dönem sayfalarca faks gönderdiğini itiraf eden Sinitta Renay, "Otellerden ona telefon etmek ve gecenin bir yarısı 40 sayfalık fakslar göndermek için çaba harcardım ama erkekler geri iletişim kurmakta o kadar da iyi değiller. Bu yüzden 40 sayfalık mesajıma tek kelimelik bir cevapla geri dönüyordu" ifadelerini kullanmıştı.