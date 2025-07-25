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        Haberler Dünyadan Gerard Depardieu'ya yeni bir tecavüz davası yolda - magazin haberleri

        Gerard Depardieu'ya yeni bir tecavüz davası yolda

        İki kadına yönelik cinsel saldırıdan suçlu bulunup 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Gerard Depardieu için, savcılar yeni bir yargılama talep etti. Soruşturma hakimi yargılama kararı verirse Fransız oyuncu, 22 yaşındaki anoreksik bir oyuncuya tecavüzden yargılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:44
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        Tecavüz davası yolda
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        Fransız sinemasının ikonik ismi Gerard Depardieu, bir cinsel saldırı davasıyla daha karşı karşıya kalabilir. Savcıların 76 yaşındaki oyuncunun, 2018 yılında meslektaşı Charlotte Arnould'a tecavüz ve cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasını istediği öğrenildi. Soruşturma hakimi yargılama kararı verirse, birden fazla kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Depardieu, yeni bir suçlamayla yargılanacak.

        Davacı Arnould, Depardieu'nun yargılanma talebine, Instagram'da "Ne büyük bir rahatlama" şeklinde yorum yaptıktan sonra temkinli davrandığını da ekledi: Soruşturma hakiminin karar vermesini beklememiz gerekiyor.

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        Oyuncu, 2021'in sonlarında, bir aile dostu olan Depardieu'yu, Ağustos 2018'de henüz 22 yaşındayken ve anoreksiya (yemek yememe) hastasıyken kendisine iki kez tecavüz etmekle suçladı. Arnould, o dönemde 37 kilo olduğunu belirtti. Depardieu'nun avukatı Jeremie Assous, müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

        Bugüne dek 200'den fazla film ve dizide rol alan Depardieu, Fransa'nın #MeToo hareketine verdiği tepkide en çok konuşulan isim haline geldi.

        Depardieu, 2021'de bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan yargılandı ve mayıs ayında 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdıldı. Oyuncu, #MeToo hareketinden bu yana cinsel saldırıdan hüküm giyen Fransız film sektörünün en üst düzey ismi oldu.

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        #Gerard Depardieu
        #tecavüz
        #cinsel saldırı
        #dava

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