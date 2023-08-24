Genk Adana Demirspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, play-off turu ilk maçında Belçika'da Genk'e konuk oluyor. Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Mavi Şimşekler, Genk'i de elemesi durumunda gruplara kalmayı başaracak. İşte, Genk Adana Demirspor play-off maçı hakkında tüm detaylar...
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Genk Adana Demirspor için beklenen tarih geldi çattı. UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren lacivert mavililer, 1907 Cluj ve Osijek takımlarını turnuvanın dışına iterek play-off hakkı kazanmıştı. İşte, köklü Belçika ekibi Genk karşısında play-off 1. maçına çıkacak temsilcimizin muhtemel 11'i ve maçın başlama saati ve rövanş tarihi hakkında detaylar...
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GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Genk Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak ve zorlu mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
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ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11
Karacic, Svensson, Dorukhan, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
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GENK ADANA DEMİRSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Genk Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
Mavi Şimşekler bu turu da geçmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
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