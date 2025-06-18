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        Haberler Kültür-Sanat Geneva Camerata "Revolta" konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

        Geneva Camerata "Revolta" konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

        53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Zorlu PSM'deki Geneva Camerata "Revolta" konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesi ile iptal edildi. İsrailli piyanist David Greilsammer'ın şefliğindeki konser için sosyal medyada iptal çağırıları yapılmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:25
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Zorlu PSM'deki Geneva Camerata "Revolta" konseri Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

        İsrailli piyanist David Greilsammer'ın şefi olduğu konser için sosyal medyada iptal çağırıları yapılmıştı. Beşiktaş Kaymakamlığı konseri 'güvenlik önlemleri nedeniyle' iptal ettiği açıklandı.

        İKSV'DEN AÇIKLAMA

        IKSV'den son dakikada yapılan iptal ile ilgili açıklamada "Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan tebligat üzerine 18 Haziran tarihinde 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Geneva Camerata "Revolta" konseri iptal edilmiştir. İzleyicilerimizin bilet iadeleri otomatik olarak yapılacaktır" denildi.

        İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara ve İstanbul konserleri de iptal edilmişti.

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