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        Haberler Gündem Genel Sağlık Sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de - Güncel haberler

        Genel Sağlık Sigortasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

        Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 04:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 04:26
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        Sosyal Sigortalar Kanunu Resmi Gazete'de
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        TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

        Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

        Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

        İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

        Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Resmi Gazete
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