

Tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini tutmuş; halk kitlelerince en sevilen yazarların başında gelen büyük ozan Ahmed Arif'in ölümünün 30. yılında Dostlar Tiyatrosu onun değerli anısına bir armağan sunmaya hazırlanıyor. Usta sanatçı Genco Erkal, ozanın şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak 'Şahdamarım' adlı bir müzikli gösteri düzenledi.

'Şahmadarım', 1 Temmuz'da, saat 21.00’da, Göztepe Özgürlük Parkı’nda prömiyerini yaparak tiyatro sevenlerle buluşacak. Genco Erkal'ın uyarlayan, yönetmen ve oyuncu olarak imza attığı gösteride; ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.

Gösterinin sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu’nun çalışmalarından uyarlandı. Şahdamarım'ın biletleri pandemi nedeniyle gişeler açılamadığı için Biletix’ten online olarak alınabiliyor.